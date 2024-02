Berlinale, “è tempo di riconoscere un genio queer”

BERLINO, 24 FEB – Un documentario sulla cantante electroclash e punk canadese Merrill Nisker, in arte “Peaches”, è stato premiato ieri sera con un “Teddy Award” alla Berlinale. Lo annuncia il sito del premio che viene assegnato in occasione del Festival del cinema di Berlino da 38 anni ed è considerato il più antico riconoscimento cinematografico per film e persone “che comunicano temi di diversità sociale e contribuiscono a una maggiore tolleranza, accettazione, solidarietà e uguaglianza nella società”, come ricorda l’agenzia Dpa.

Il film “Teaches of Peaches” di Judy Landkammer e Philipp Fussenegger utilizza materiale d’archivio privato e filmati del “The Teaches of Peaches Anniversary Tour” per mostrare la trasformazione dell’ormai 57enne in un’artista di fama internazionale. Secondo la giuria, è tempo che la cultura contemporanea “riconosca un genio queer” (non-etichettabile sessualmente).

Come miglior film la giuria ha premiato “All Shall Be Well” di un regista di Hong Kong, Ray Yeung. La produzione descrive i conflitti familiari e i crescenti problemi di accettazione dopo la morte della compagna di una coppia di lesbiche anziane.

Il Teddy per il miglior cortometraggio invece è andato a “Grandmamauntsistercat” di Zuza Banasinska, regista polacca che racconta la storia di una famiglia matriarcale.

Il Teddy della giuria è stato assegnato all’ensemble del film “Crossing” del regista svedese Levan Akin. “Ogni personaggio di questo ensemble, sia esso principale o secondario, è trattato con incredibile profondità, senza assecondare idee preconcette e stereotipi cinematografici”, ha dichiarato la giuria. Un premio speciale Teddy è stato assegnato anche al regista berlinese Lothar Lambert che, sin dagli anni ’70, è stato “più vicino alle persone che non rientrano in alcun schema sociale”. (ANSA)