Giudice Usa: “Riprendere emissioni di passaporti con genere X”

L’amministrazione Trump deve riprendere l’emissione di passaporti con il genere X, o con un genere diverso da quello di nascita per i transgender e coloro che si identificano non binari. Lo ha stabilito la giudice Julia Kobick, sottolineando che il governo Usa non è riuscito a dimostrare che il blocco della sua politica avrebbe causato danni costituzionali.

