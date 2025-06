Smantella la mostra Lgbt, eurodeputato bandito dal Parlamento polacco

Grzegorz Braun, europarlamentare di estrema destra, è stato bandito dal Parlamento polacco a partire da oggi, giovedì 12 giugno. La decisione arriva all’indomani del gesto eclatante compiuto nei corridoi dell’edificio legislativo: Braun ha infatti distrutto, pannello per pannello, una mostra dedicata ai diritti delle persone Lgbt, mostra allestita dall’associazione ‘Tęczowe Opole’ (Opole Rainbow).

L’episodio, avvenuto sotto gli occhi delle telecamere e del personale di sicurezza, ha suscitato clamore e indignazione. Il presidente del Sejm, Szymon Hołownia, ha reagito con fermezza, ordinando ai commessi del Parlamento di impedirne l’ingresso, anche ricorrendo alla forza se necessario. “Non c’è posto per i teppisti nel Sejm”, ha tagliato cortissimo.

Anche dal fronte della destra radicale non sono mancati segnali di dissenso. Krzysztof Bosak, vicepresidente della Camera e figura di rilievo del partito Konfederacja – formazione con cui Braun aveva collaborato in passato – ha preso le distanze dal gesto: il Parlamento, ha detto, “non è un luogo per buffonate e distruzione”, pur criticando la presenza di “installazioni ideologiche” all’interno dell’aula legislativa. Insomma, Braun bandito dal Parlamento polacco.

www.liberoquotidiano.it