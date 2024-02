UE: tredicesimo pacchetto di sanzioni “contro la Russia”

Gli ambasciatori dell’Ue hanno dato il via libera politico al 13esimo pacchetto di sanzioni per l’aggressione russa dell’Ucraina. Si tratta – spiega la presidenza Ue – di uno dei pacchetti più ampi approvati dall’Ue. Sarà sottoposto a una procedura scritta e approvato formalmente per il 24 febbraio, secondo anniversario dell’invasione russa.

“Accolgo con favore l’adozione del nostro tredicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Dobbiamo continuare a indebolire la macchina da guerra di Putin. Con 2 mila nomi in blacklist in totale manteniamo alta la pressione sul Cremlino. Stiamo inoltre riducendo ulteriormente l’accesso della Russia ai droni”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

L’intervento prevede l’aggiunta di 193 entità e individui all’elenco di coloro ai quali è vietato viaggiare nell’Ue o svolgervi attività commerciali. Nessuna nuova misura invece per quel che riguarda specifici settori economici. Le nuove misure si concentrano sulle reti di approvvigionamento che supportano le forze armate russe, in particolare la catena di approvvigionamento dei droni. Ventisette aziende sono state aggiunte alla lista dell’Allegato IV, il che significa che le imprese europee non possono vendere loro beni a doppio uso, civile e militare.

Per questo le sanzioni includono restrizioni al commercio tra le aziende dell’Ue e tre società cinesi accusate di aver rifornito l’esercito russo. È stato inserito nella “lista nera” anche il ministro della Difesa nordcoreano per l’invio di missili e proiettili a Mosca e alcune aziende indiane, turche e serbe sono state prese di mira per aver contribuito allo sforzo bellico di Mosca.

E’ atteso invece per venerdì 23 febbraio l’annuncio del pacchetto di interventi Usa. Si tratterà di un “importante pacchetto”, ha spiegato ieri il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, anticipando che “quello che vedremo sarà un regime di sanzioni che non solo è stato progettato per ritenere Putin responsabile per i due anni di guerra in Ucraina, ma anche specificamente integrato con ulteriori sanzioni relative alla morte di Alexey Navalny”. affaritaliani.it