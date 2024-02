Claudio Borghi interroga Schillaci sul trattato pandemico OMS

Il senatore Claudio Borghi Aquilini (Lega) interroga il Ministro Schillaci sul trattato pandemico OMS

Poi scrive su X:

“In merito alla risposta del Ministro Schillaci sul trattato pandemico OMS, diciamo che al di là delle consuete parole in burocratese, partorite dagli uffici che fanno sempre fatica a smentire il lavoro iniziato dai colleghi sotto altri governi, traggo due aspetti positivi dall’interrogazione di oggi. Il tema è PRESIDIATO e con le indicazioni DEL GOVERNO ATTUALE INCLUSE QUELLE DELLA LEGA (lieve imperfezione lessicale del Ministro che ha usato l’espressione “governo di cui anche lei fa parte”).

Leggi anche

► Claudio Borghi (Lega): 10 motivi per cui l’Oms va fermata

Dato che le indicazioni da noi date tramite Salvini sono piuttosto precise (NO TRATTATI PANDEMICI) mi auguro proprio che non ci saranno sorprese che costringano a rincorse ex post per poi bocciarlo in aula tipo MES bis.

Mi incoraggia poi il fatto che durante la mia replica, volutamente piuttosto esplicita, il ministro annuisse visibilmente. Dalla televisione probabilmente non si vedeva ma per chi era in aula l’approvazione risultava evidente.

Io come sempre preferirei UN PO’ PIU’ DI CORAGGIO per dire le cose come stanno ma accontentiamoci. Nel governo con il M5S ai question time conte rispondeva sì in modo esplicito ma spesso dicendo il contrario rispetto a quanto avrebbe dovuto, perché prendeva in modo acritico quanto gli diceva Bankitalia.”