OLTRE I PIANI DELL’ELITE GLOBALISTA

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 14 aprile 2024

OSPITE di Armando Manocchia, ideatore e conduttore del programma, è Tiziana Alterio, giornalista d’inchiesta indipendente, attivista e scrittrice. Il suo ultimo libro pubblicato è “Il dio vaccino, il più grande e oscuro business del XXI secolo”

Argomento della puntata è la direzione concreta per andare oltre i piani dell’élite globalista: si è cercato di proporre alcune soluzioni ai problemi che stiamo affrontando a causa di un’oligarchia che ha di fatto esautorato i governi nazionali per imporre la sua Agenda, con l’aiuto determinante dei grandi media e di presunti esperti arruolati ad hoc. Tra guerre, malattie e riscaldamento globale, la propaganda del mainstrem lancia infatti un allarme al giorno. Non è stato ancora stato archiviato il Covid, che già si sovrappongono altre presunte epidemie, dall’aviaria, al morbillo ecc…, emergenze continue, in attesa della fantomatica malattia X, inventata dall’Oms, che vuole imporci nuove regole “sanitarie” sottraendoci uno degli ultimi residui di sovranità nazionale e di libertà personale.

Siamo finiti in un inganno, non solo sanitario, che aveva, ed ha tuttora, l’obiettivo di tenere miliardi di persone nella paura, per realizzare i piani dell’élite globalista e della finanza predatoria. Il periodo della psico-pandemia non è caduto dal cielo, ma c’è stata una preparazione durata per molto tempo. E’ bene saperlo. In questo modo arriveremo meno impreparati a quello che vorrebbero presentarci nel prossimo futuro. Niente è per caso. I padroni del mondo pianificano tutto, anche se ci presentano i loro folli programmi come eventi imprevisti e casuali. Bisogna imparare e prevederli, riconoscerli e tentare in ogni modo di contrastarli.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU

