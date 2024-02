Covid, Oms: “non abbiamo imposto nulla, hanno deciso i governi”

Il direttore generale dell’OMS Tedros al vertice dei governi mondiali: Vorrei essere chiaro: l’OMS non ha imposto nulla a nessuno durante la pandemia di COVID-19. Non i lockdown, non gli obblighi sulle mascherine, non gli obblighi sui vaccini. Non abbiamo il potere per farlo, non lo vogliamo e non stiamo cercando di ottenerlo. Il nostro compito è supportare i governi con orientamenti, consigli e, quando necessario, forniture basati sull’evidenza, per aiutarli a proteggere la loro popolazione. Ma le decisioni sono loro.

E lo stesso vale per l’accordo sulla pandemia. È stato scritto dai paesi, per i paesi, e sarà implementato nei paesi in conformità con le rispettive leggi nazionali. Di fatto, l’OMS non sarà nemmeno parte dell’accordo.

I partiti sono governi e solo governi. Lungi dal cedere la sovranità, l’accordo in realtà afferma la sovranità nazionale e la responsabilità nazionale nei suoi principi fondamentali. In effetti, l’accordo è esso stesso un esercizio di sovranità. Riguarda gli impegni che i paesi stanno assumendo per mantenere se stessi e gli altri più al sicuro dalle pandemie. E riconosce che possono farlo solo lavorando insieme.