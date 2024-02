Fiaccolata Navalny, Donzelli (FdI): “ci sono tutte le forze politiche, bella serata”

“È la prima volta, credo, che ci siano tutte le forze politiche, compatte, in una piazza, a prescindere dalle proprie differenze, per ricordare l’importanza della libertà, della democrazia, dei valori dell’Occidente. È una bella serata”.

Così il deputato di FdI, Giovanni Donzelli parlando a margine della fiaccolata organizzata a Roma per ricordare il dissidente russo Aleksj Navalny, morto in carcere in Siberia, in circostanze misteriose.

“Non è la serata, secondo me, per le polemiche divisive in Italia – ha precisato – l’Italia è bene che sia unita nel far sentire il proprio sdegno per quanto accaduto, in difesa della libertà, della democrazia e dei valori occidentali. Chi, oggi, pensa di dividere l’Italia e sollevare polemiche in questa piazza non ha capito nulla del significato di questa piazza”. (askanews)