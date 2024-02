PIAZZA LIBERTA’: guerra meteorologica

PIAZZA LIBERTA’: SCIE CHIMICHE e GUERRA METEOROLOGICA

con la dott.ssa Maria Heibel – curatrice di nogeoingegneria.com

e con il prof. Giuseppe Altieri, agriecologo

estratto dalla puntata di sabato 17 febbraio 2024

Il termine “scie chimiche” è stato fuorviante perchè ha creato l’idea che esistano scie innocue e da lì si è cominciato a formare il campo dei pro e dei contro. E questo è stato un depistaggio. Dal 2017 non ci forniscono più i dati su quello che viene rilasciato in quota.

Sono scie di sostanze presumibilmente tossiche. Quale impatto hanno sul territorio, sull’ambiente, sui prodotti dell’agricoltura?

La guerra meteorologica è un tipo di guerra non convenionale che prevede l’utilizzo della manipolazione del tempo atmosferico per colpire determinati luoghi e popolazioni.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

