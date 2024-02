UE, Borrell: ‘lunedì onoreremo la memoria di Navalny’

BRUXELLES, 18 FEB – “Lunedì darò il benvenuto a Yulia Navalnaya al Consiglio Affari Esteri dell’Ue. I ministri dell’Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny”. Lo dichiara su X l’alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell. (ANSA)

