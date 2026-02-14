Von der Leyen: “5 nazioni europee hanno deciso che la Russia ha avvelenato Navalny”

“Cinque nazioni europee hanno stabilito che la Russia ha avvelenato Alexei Navalny.
Si è trattato di un atto codardo da parte di un leader spaventato.

La Russia si comporta da tempo come uno Stato terrorista, ricorrendo a metodi terroristici.
Avvelenare gli oppositori politici.
Mettere a tacere i giornalisti.
Invasione di vicini pacifici. (guarda l’immagine)

Questo è il vero volto della Russia oggi.

Onoriamo la memoria di Alexei Navalny e di tutti coloro che la Russia di Putin ha violentemente messo a tacere nel corso degli anni.”

Lo scrive su X Ursula von der Leyen.

