Von der Leyen: “5 nazioni europee hanno deciso che la Russia ha avvelenato Navalny”

“Cinque nazioni europee hanno stabilito che la Russia ha avvelenato Alexei Navalny.
Si è trattato di un atto codardo da parte di un leader spaventato.
La Russia si comporta da tempo come uno Stato terrorista, ricorrendo a metodi terroristici.
Avvelenare gli oppositori politici.
Mettere a tacere i giornalisti.
Invasione di vicini pacifici. (guarda l’immagine)
Questo è il vero volto della Russia oggi.
Onoriamo la memoria di Alexei Navalny e di tutti coloro che la Russia di Putin ha violentemente messo a tacere nel corso degli anni.”
Lo scrive su X Ursula von der Leyen.
Five European nations have determined that Russia poisoned Alexei Navalny.
This was a cowardly act from a frightened leader.
Russia has long acted as a terrorist state, relying on terrorist methods.
⁰Poisoning political opponents.⁰Silencing journalists.⁰Invading peaceful…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2026