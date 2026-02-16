Vedova di Navalny: “omicidio di mio marito provato dalla scienza”

Ursula von der Leyen ha detto che 5 nazioni europee hanno deciso che la Russia ha avvelenato Navalny con il veleno delle rane dell’Ecuador.

“Si è trattato di un atto codardo da parte di un leader spaventato.La Russia si comporta da tempo come uno Stato terrorista, ricorrendo a metodi terroristici.

Avvelenare gli oppositori politici.

Mettere a tacere i giornalisti.

Invasione di vicini pacifici.” (guarda l’immagine)

Immediata la reazione della vedova di Navalny: “L’omicidio di mio marito è provato dalla scienza”.

“Gli scienziati di cinque paesi europei hanno stabilito che mio marito, Alexei Navalny, è stato avvelenato con l’epibatidina, una neurotossina, uno dei veleni più letali sulla Terra. In natura, questo veleno si trova sulla pelle della rana freccia ecuadoriana. Provoca paralisi, arresto respiratorio e una morte dolorosa.

Fin dal primo giorno ero certa che mio marito fosse stato avvelenato, ma ora ci sono le prove: Putin ha ucciso Alexei con un’arma chimica.

Sono grata agli Stati europei per il lavoro meticoloso svolto nell’arco di due anni e per aver portato alla luce la verità.”

I dettagli sulle presunte analisi effettuate da “scienziati” non meglio specificati (ad esempio, autopsia o sangue) non sono chiari, e i campioni sarebbero stati contrabbandati per essere sottoposti a test di laboratorio “indipendenti”.

La Russia liquida questa affermazione come propaganda infondata, insistendo sulle cause naturali dell’autopsia.