Donna rapinata a Napoli, arrestato 19enne marocchino

Napoli – Gli agenti del commissariato San Giovanni Barra, nel transitare corso Garibaldi, hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, stava seguendo una donna e, dopo averle bloccato il polso, le ha strappato dalle mani un telefono cellulare per poi darsi alla fuga in direzione di via Marco di Lorenzo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato il malvivente al corso Umberto I trovandolo in possesso del cellulare appena asportato alla donna. Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 19enne marocchino, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rapina e lesioni personali. Foto pagina facebook questura di Napoli.

