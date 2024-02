Tajani: “Altri 10 milioni per i civili palestinesi”

“Abbiamo deciso di incrementare il nostro contributo di 10 milioni di euro, che si aggiungono ai 10 milioni già stanziati a dicembre per la popolazione civile palestinese”. E’ l’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani nel question time alla Camera. “Queste risorse – ha affermato il vicepremier – andranno a coprire le esigenze prioritarie nel settore salute e della sicurezza alimentare a Gaza, e consentiranno di finanziare nuovi progetti delle organizzazioni italiane in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Vigileremo affinché gli aiuti giungano ai civili che ne hanno bisogno e non cadano in mani sbagliate”.

tgcom24.mediaset.it