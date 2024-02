GB, arrestati per stupro quattro ragazzini tra i 12 e i 14 anni

In Gran Bretagna ha suscitato shock e clamore l’arresto di quattro minorenni, accusati di violenza sessuale

A Rochdale, un sobborgo di Manchester, nel nord-ovest dell’Inghilterra, la polizia ha fermato i ragazzini, tutti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, dopo aver raccolto la denuncia di una loro coetanea. La giovanissima vittima ha raccontato degli abusi subiti da parte del branco nel corso dell’ultimo weekend.

Team di psicologi per la vittima

I quattro sono sospettati di aver commesso violenza in branco nei confronti della ragazzina, loro coetanea. La vittima è stata affidata al sostegno di un team di psicologi messo a disposizione della famiglia dalle autorità investigative della Greater Manchester Police. I quattro fermati restano al momento in custodia presso strutture di sorveglianza minorile.

Sgomento in Inghilterra

La vicenda ha destato molto clamore in Inghilterra, perché quella della violenza giovanile è una piaga in costante crescita nel Paese, soprattutto nelle aree urbane. Sgomento e orrore per l’accaduto non solo nella comunità locale ma anche, appunto, a livello nazionale. tgcom24.mediaset.it