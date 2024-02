Arresto cardiaco, 18enne trovato morto dalla madre

La giornata del 12 febbraio si è trasformata in un momento di profondo dolore per la comunità di Casella d’Asolo (TREVISO), a causa della tragica scomparsa di Hadel Alvarez Hernandez, un giovane di appena 18 anni di origini dominicane. La tragedia si è consumata nella tranquillità della propria abitazione, situata in via Marcoai, un evento che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi conosceva Hadel e nella comunità tutta.

Un malore improvviso e fatale

La giornata sembrava trascorrere come ogni altra, con Hadel che aveva appena terminato la colazione, quando è stato improvvisamente colpito da un arresto cardiaco. Il giovane è stato trovato senza vita nella cucina di casa, dove viveva insieme alla madre, al compagno di questa e agli altri figli.

La corsa contro il tempo

Non appena scoperto, è stata immediata la chiamata ai soccorsi, che hanno tentato disperatamente di rianimare Hadel attraverso il massaggio cardiaco. Nonostante gli sforzi continui dei sanitari e del medico di Pedemontana Emergenza Odv, che hanno proseguito per circa 25 minuti, e nonostante l’intervento dell’elisoccorso da Treviso, il destino aveva già segnato un epilogo tragico.

Il dolore di una famiglia

La notizia della prematura scomparsa di Hadel ha provocato un dolore immenso, tanto che la madre del ragazzo, sopraffatta dal dolore, si è sentita male ed è stato necessario il suo ricovero. Una doppia tragedia per una famiglia che ora deve fare i conti con la perdita di un figlio e le condizioni di salute di un genitore.

www.nordest24.it