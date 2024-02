Malore in fabbrica, giovane operaia si accascia e muore

Un’operaia di 44 anni è deceduta oggi, in seguito a malore, mentre era a lavoro in fabbrica. È successo nella zona industriale di Atessa

La vittima è Anna Maria Tamburrino, originaria di Montenerodomo e residente ad Atessa con la famiglia. La donna era intenta a svolgere le sue mansioni, in un’azienda della Val di Sangro che si occupa di cablaggi elettrici ed assemblaggi elettromeccanici, quando è stata colta da un malore improvviso.

Si è accasciata a terra ed è stata subito soccorsa, ma purtroppo i tentativi di tenerla in vita sono stati vani. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Atessa. Il decesso è avvenuto per cause natuarali, verosimilmente un infarto che non ha lasciato scampo alla giovane madre. Su disposizione della procura di Lanciano, la salma è stata restituita ai familiari.

Cordoglio e sconcerto nel paese d’origine della donna, Montenerodomo, dove la famiglia ha un agriturismo. Anna Maria Tamburrino lascia il marito Giuseppe, le figlie Irene, Fabiola e Sofia, i genitori Giovanni e Rosa, le sorelle Iolanda e Franca, il fratello Alfonso. I funerali saranno celebrati domenica 11 febbraio, alle ore 11.15, nella chiesa di San Martino e Santa Giusta a Montenerodomo.

www.chietitoday.it