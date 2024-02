Tragedia a San Prisco, morta bimba di 8 anni

Una tragedia sconvolge la comunità di San Prisco (Caserta). Una bimba di 8 anni è venuta a mancare nella giornata di ieri gettando tutti nello sconforto

Da ieri sera all’esterno dell’istituto che frequentava, la scuola elementare Benedetto Croce di San Prisco, campeggia una rosa con un messaggio: “Ciao bella stella…Giulia”.

“Le scuole IAC SAN PRISCO e tutta la comunità Sanprischese da poco ha saputo della terribile dipartita della piccola Giulia di solo 8 anni. Questa notizia ci a straziato il cuore. Sei un bellissimo angelo volato via troppo presto. Veglia su i tuoi genitori Mimmo e Stefania RIP piccola stella”

Queste le parole dell’assessore Maria Nazaria: “La nostra comunità ieri sera è stata sconvolta dalla notizia della morte della piccola Giulia. Frequentava la terza elementare alla scuola Benedetto Croce ed era una bimba solare e gioiosa. Non ci sono parole per consolare la sua famiglia e quanti la conoscevano.

A loro giungano le mie più sentite condoglianze e tu piccola Giulia vola in alto e sorridi, come hai sempre fatto, anche lì in Paradiso. A Dio, Giulia.” https://edizionecaserta.net