“Menstrual revolution”, assorbenti gratis in scuole e uffici nel Torinese

“Abbiamo pensato, ispirandoci all’esperienza della Scozia, dove il Governo ha deciso di dotare gratuitamente tutta la popolazione femminile di assorbenti, di dotare tutti gli edifici pubblici della citta’, sono 35, di dispenser di assorbenti gratuiti, di qualita’ e biodegradabili” cosi’ Alessandro Azzolina, assessore alle Pari Opportunita’ di Nichelino, nel torinese.

Qui, in questa cittadina di 50mila abitanti, da alcuni giorni le strutture comunali, tra cui biblioteche e le scuole, hanno a disposizioni assorbenti gratuiti. “Siamo il primo Comune in Italia a farlo in maniera cosi’ diffusa”. “Sono stati utilizzati fin da subito – spiega Cristiana Lano, docente alla scuola media Martiri della Resistenza – Parlare di ciclo e’ ancora un tabu’ ma le nuove generazioni si sentono piu’ libere, si sta iniziando a intaccare qualcosa del retaggio patriarcale”.

(ServizioDi Sara Iacomussi)