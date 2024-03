Schlein: ‘non rinunciamo a declinare al femminile le professioni’

ROMA, 09 MAR – “Rinunciare a declinare al femminile le nostre professioni è un’occasione persa per affermare il ruolo delle donne nell’economia, nel lavoro, nella storia. Significa accettare che si usi al maschile perché quei ruoli sono stati per lo più ricoperti dagli uomini, ma noi siamo qua per cambiare le cose”.

Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, alla conferenza delle donne democratiche, in corso a Roma. “Non ci serve una leader donna se non si batte per il diritto di tutte le donne, c’è differenza fra leadership femminile e femminista”. (ANSA)