Meluzzi, dibattito Tv sul Ddl Zan

Il prof. Alessandro Meluzzi pubblica su Instagram il dibattito Tv sul Ddl Zan a cui hanno partecipato anche Vladimir Luxuria e Imma Battaglia: “Il problema della formazione del genere psicocorporeo è una questione che riguarda tutti gli adolescenti, chi più chi meno. C’è una fase della vita nella quale il maschile, il femminile, l’eros, il piacere fanno parte di un percorso fisiologico. Se dentro questo percorso noi inseriamo un bombardamento ormonale che finisce col plasmare non soltanto la parte somatica, il corpo, ma per plasmare anche i circuiti neuronali, rischiamo di partire da un pregiudizio per cristallizzarlo all’interno di un percorso che rappresenta davvero una menomazione farmacologica delle potenzialità dell’umano.”

