“Il fascismo dell’antifascismo”

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 27 gennaio 2024

Nella trasmissione di questa sera, Armando Manocchia ed i suoi autorevoli ospiti:

Augusto Sinagra – Avvocato, già Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Massimo De Manzoni – codirettore del quotidiano ‘‘La Verità”

Don Roberto Caria – Associato di Teologia morale sociale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna

Nino Galloni – economista

Roberto Pecchioli – scrittore, studioso di geopolitica, economia e storia

Daniele Trabucco – Costituzionalista

ci hanno spiegato come l’antifascismo stia precipitando verso una subdola forma di nuovo fascismo.

Spesso, dietro la scusa di affermare l’antifascismo, si nasconde infatti la precisa volontà di perseguitare, insultare e/o gettare discredito su chi non si omologa al pensiero unico dominante.

Se difendi la sola ed unica famiglia composta da un uomo e una donna, aperta alla vita, sei un fascista omofobo.

Se chiedi maggior contrasto all’immigrazione clandestina, che toglie dignità agli stessi immigrati, sei un fascista razzista.

Se esprimi idee in contrasto con quelle imposte dagli autoproclamati padroni del pianeta, sei un fascista ignorante.

In altri termini, il cosiddetto ‘antifascismo’ è divenuto esso stesso fascista. Si è trasformato in una “ideologia di Stato” che ghettizza, divide, schematizza la società, intendendo negare fondamento e forza a qualunque idea non allinetata che osi minare la retorica di cui l’”ideologia di Stato” si alimenta.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

