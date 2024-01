Malore improvviso in casa, muore 53enne

Brescia – Si è sentito male tra le mura della sua abitazione e i familiari hanno dato subito l’allarme. Tempestivi i soccorsi, ma la corsa dei mezzi del 118 è stata purtroppo inutile. Vani anche i disperati tentativi di far ripartire il suo cuore. Aveva solo 53 anni Flavio Bonetti: si è spento improvvisamente nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio, stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Nato e cresciuto a Fiesse, era titolare di una piccola attività aziendale ed era molto noto e amato in paese. “La sua mancanza ha gettato nello sconforto l’intera comunità: era una presenza significativa sotto tanti punti di vista”, sottolinea il parroco della cittadina della Bassa. Attivissimo e sempre pronto ad aiutare, in oratorio come in ambito sociale, Bonetti lascia nel dolore la moglie Raffaella, i figli Matteo e Gabriele e la sorella Claudia. www.bresciatoday.it