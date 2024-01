Francia, verso il diritto all’aborto nella Costituzione

Primo passo dei deputati francesi verso l’inserimento nel dettato costituzionale “libertà garantita alla donna di ricorrere all’aborto”

Per arrivare alla modifica della Costituzione manca un altro passaggio parlamentare che avverrà il prossimo 30 gennaio. A votare a favore della proposta di riforma costituzionale sono stati 99 deputati della maggioranza di governo, mentre 13 sono stati i contrari. Lo riporta l’Agi.

Se il testo nel suo complesso sarà adottato nel corso del voto formale dell’Assemblea martedì prossimo, dovrà poi essere adottato negli stessi termini dal Senato, il cui esito per la verità non appare scontato, per poi essere ratificato da un Congresso a Camere riunite. Sarà la prima volta al mondo che un Paese tutela il diritto all’interruzione di gravidanza nella propria Costituzione.