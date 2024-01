Oms: ‘trattato pandemico a rischio per colpa dei complottisti’

Un articolo su Guardian – “L’accordo globale sulla pandemia rischia di crollare, avverte l’OMS”

“Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha affermato che lo slancio verso il trattato pandemico è stato rallentato da posizioni trincerate e da “un torrente di notizie false, bugie e teorie del complotto”.

Ha avvertito che se nessuno fosse disposto a prendere l’iniziativa o a cedere terreno, l’intero progetto rischierebbe di non andare da nessuna parte.

Lunedì Tedros ha dichiarato al comitato esecutivo dell’OMS a Ginevra: “Il tempo è molto breve. E ci sono diverse questioni in sospeso che devono ancora essere risolte”.

Il mancato raggiungimento di un accordo sarebbe “un’occasione mancata che le generazioni future potrebbero non perdonarci”, ha affermato.

Tedros ha affermato che le affermazioni secondo cui l’accordo cederebbe la sovranità all’OMS o le darebbe il potere di imporre blocchi e obblighi sui vaccini sono “completamente false”.

“Non possiamo permettere che questo accordo storico, questa pietra miliare nella salute globale, venga sabotato”.

Ashley Bloomfield, amministratore delegato del ministero della Salute neozelandese durante la pandemia, co-presiede i negoziati sul RSI. Come Tedros, ha criticato una “campagna coordinata e sofisticata” di disinformazione che tenta di indebolire il processo.”

