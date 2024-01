Bologna, tunisino accoltellato: fermato connazionale minorenne

C’è un fermo per la vicenda dell’accoltellamento tra via Matteotti e piazza dell’Unità. Un ragazzo di 17 anni, cittadino tunisino, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio Sarebbe stato lui ad accoltellare con tre fendenti un connazionale e coetaneo in Bolognina, per poi cercare di fuggire ed essere stato rintracciato poco dopo.

Secondo la ricostruzione della questura, che non dettaglia nulla circa i motivi che hanno spinto al grave ferimento parlando di “approfondimento in corso”, nel tardo pomeriggio del 22 gennaio, presso via Matteotti, un giovane tunisino di 17 anni, ospite di una comunità per minori a Bologna, è stato attinto da alcuni fendenti all’altezza del braccio, della gamba e dell’addome. www.bolognatoday.it