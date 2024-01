Europee, Calenda: ‘lista con persone di grande qualità, come Cottarelli’

Per le Europee “la nostra proposta è di fare una lista comune sotto la bandiera degli Stati Uniti d’Europa con persone di grande qualità. Se Cottarelli, come ha detto, sarebbe disposto a fare il front runner, sarebbe il federatore”. Lo ha detto Carlo Calenda a Coffee break, su La7.

“Giuseppe Zollino, grande esperto di energia, e Mario Raffaelli, l’uomo che ha fatto la pace in Mozambico. Queste sono le persone che candideremo, persone esperte”, ha aggiunto il leader di Azione.

“Renzi non ha mai desiderato andare in Europa e non ci andrà mai, il Codice etico non gli consentirebbe di svolgere nessun ruolo o funzione. Tra qualche giorno Renzi dirà, faccio un passo indietro, non mi candido per favorire la nascita di una lista complessiva Italia viva, Azione, +Europa. Poi dilagherebbe in Tv per intestarsi il risultato alle europee. Spero che l’Europa non cada in questo tranello”. Lo ha detto Carlo Calenda a Coffee break, su La7. “Azione non farà liste, alleanze elettorali con Iv perchè abbiamo già dato, ho già visto cosa vuol dire lavorare con Renzi, Iv è solo Renzi, è l’unico che decide”, ha aggiunto il leader di Azione. ADNKRONOS