Bonino capolista per ‘Stati Uniti d’Europa’ nel Nord ovest

ROMA, 20 APR – Emma Bonino sarà capolista di Stati Uniti d’Europa nel Nord ovest. Lo ha annunciato il leader di Iv, Matteo Renzi, in un evento a Roma. Gli altri capolista sono: al Nord Est Graham Watson (Alde), al centro Giandomenico Caiazza (storico avvocato di Enzo Tortora), al sud il segretario del Psi Enzo Maraio, nelle isole Rita Bernardini dei radicali. “Non c’è nessuno di Iv – ha detto Renzi – io sono orgoglioso, perché non siamo a mettere le bandierine, noi siamo qua per dire che al progetto degli Stait uniti d’Europa crediamo come scelta costitutiva”.

“La nostra non e’ la lista di Bonino e Renzi. Per me e’ la logica conseguenza di una vita politica passata a cercare di difendere i diritti civili e umani in Italia e nel mondo”. Cosi’ Emma Bonino, leader di +Europa, alla presentazione dei candidati della lista Stati Uniti d’Europa per le elezioni europee a Roma, presso La Lanterna. E poi: “Sono grata a tutti coloro che hanno sposato questo progetto con entusiasmo, a partire da Italia Viva e poi dai socialisti”. (ANSA)