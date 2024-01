Malore improvviso, papà di due bimbe muore a 44 anni

Padre di due bambine stroncato da malore appena alzato dal letto. Il destino a volte non è solo beffardo, è meschino. Simone Di Ludovico, 44 anni, ieri all’alba è morto, probabilmente a causa di un infarto, nell’abitazione dei genitori in via Maiorana, nella zona delle case Enel, nel centro di Montalto di Castro.

La tragedia

Il padre del ragazzo è stato svegliato dal rumore di un tonfo improvviso proveniente dalla stanza accanto ed è andato subito a controllare. Dopo aver aperto la porta ha visto il figlio a terra, già morto. Pare che Simone, dopo essersi alzato dal letto, si stesse vestendo per andare a lavorare quando è stato colto da un malore, improvviso, che non gli ha lasciato scampo. In casa al momento della tragedia c’era anche la madre del ragazzo, svegliata di soprassalto dalle urla del marito, che intorno alle 5,45-6 ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, una del Nucleo operativo e radiomobile di Tuscania e l’altra dalla stazione di Montalto di Castro. I militari, constatata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento immediato dell’ambulanza del 118. Il medico, una volta entrato nella camera da letto dove giaceva il corpo del 44enne, non ha potuto fare altre che constatarne il decesso. La salma di Simone Di Ludovico è stata già riconsegnata ai familiari per la celebrazione dei funerali.

