JPMorgan, utile monstre a quasi 50 miliardi

JPMorgan Chase, un 2023 eccezionale per la più grande banca americana

Il 2023 è stato, per JPMorgan Chase, la più grande banca americana, un anno eccezionale nonostante l’inflazione e le tante ombre di una parte del settore bancario. L’istituto ha guadagnato nuove quote di mercato. In relazione a questi successi anche lo stipendio del Ceo, Jamie Dimon, è stato da record. Il Gruppo, nell’anno che si è appena chiuso, ha toccato i 162,4 miliardi di dollari di ricavi con un utile netto di 49,6 miliardi di dollari. Una cifra che si è trasferita sull’azione a 16,23 dollari e sul dividendo trimestrale da $ 1,00 a $ 1,05 per azione.

Risultati record ottenuti per il sesto anno consecutivo. Stante questa situazione eccezionale il CDA dell’istituto ha deciso di portare l’emolumento del suo Ceo e Presidente a 36 milioni di dollari. Comunicazione data in maniera ufficiale dalla SEC (la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti). Nel comunicato si legge che “Il compenso annuale per il 2023 riflette la gestione dell’azienda da parte di Dimon, con una crescita in tutte le sue linee di business leader di mercato, risultati finanziari record e un solido bilancio. Inoltre, l’azienda ha guidato e sostenuto con successo i suoi clienti durante la crisi bancaria regionale e ha completato l’acquisizione di First Republic”.

JPMorgan Chase, un successo a 360 gradi

Insomma un successo a 360 gradi. Non sono mancate inoltre sorprendenti parole di elogio sul manager considerato “talentuoso ed esperto capace di far crescere l’azienda, aumentandone la reputazione con solidi investimenti per il futuro e mantenendo le posizioni di leadership nel mercato”. Ma come è strutturato lo stipendio monstre del numero uno? La retribuzione è costituita da uno stipendio base annuo di 1,5 milioni di dollari e un “fee” variabile dipendente dai risultati.

Di questo “fee” Dimon avrà 5 milioni in contanti e 29,5 milioni legati ad azioni. Fuori da questi numeri importanti sono le spese extra. Questa voce nel 2022 ha significato 320.000 dollari, suddivisi in spese per l’uso personale di aerei aziendali, auto aziendali, residenza, viaggi personali e sicurezza personale. Insomma un emolumento di tutto rispetto per chi guida con capacità la più solida ed importante banca di tutta l’America.

https://www.affaritaliani.it