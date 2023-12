Proposta del CEO JPMorgan: sequestrare le proprietà private per salvare il pianeta

L’imprenditore britannico Jim Ferguson, ex candidato del partito della Brexit, scrive su X:

“Proprietà private da sequestrare a livello globale. La proposta radicale del CEO di JPMorgan scatena furia e paura.

La recente richiesta del CEO di JPMorgan Chase ai governi mondiali di impossessarsi della proprietà privata in nome della salvezza del pianeta ha suscitato intense critiche, con i detrattori che lo accusano di promuovere un’agenda globalista che puzza di elitarismo e esagerazione.

La dichiarazione riguarda meno la genuina preoccupazione ambientale e più la promozione degli interessi delle élite globali che si considerano al di sopra della popolazione comune. Questo appello appare come un’allarmante violazione delle libertà individuali e dei diritti di proprietà, mascherata sotto le spoglie dell’ambientalismo.

Questa posizione è vista da molti come un classico esempio di come le figure globaliste sfruttano questioni urgenti come il cambiamento climatico per imporre la propria volontà e il controllo sulle masse, spesso ignorando i processi democratici e le libertà individuali. Tali proposte ingiuste da parte di figure finanziarie di alto rango servono solo ad approfondire il divario tra l’élite e il grande pubblico, creando uno scenario in cui la prima detta le condizioni con il pretesto di un bene superiore, mentre il secondo è lasciato a sopportarne le conseguenze.

Inoltre, questo suggerimento da parte di un importante amministratore delegato di una banca solleva interrogativi sulle motivazioni sottostanti e sui potenziali conflitti di interessi nel dettare le politiche pubbliche. Riflette anche una tendenza pericolosa dei magnati finanziari che tentano di influenzare le politiche globali in modi che potrebbero avvantaggiare i loro interessi o le loro ideologie, il tutto mantenendo una patina di preoccupazione ambientale.”

E ci sono ancora dei balordi che parlano di ‘complottismo’?

Jim, this is all part and parcel of Agenda 2030. "You will own nothing and be happy!" It is time people stop calling it a "conspiracy theory", it is a conspiracy all right for a special WEF club and we are not in said club. pic.twitter.com/0VbLdx77hw

— Colette Murphy (@Iammurphycolet) December 17, 2023