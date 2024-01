Migranti, Meloni ringrazia von der Leyen

La presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen “ha capito molto prima di altri” l’approccio italiano alla questione migratoria, “e di questo la voglio ringraziare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni da Forlì insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Meloni ha riferito che nel bilaterale di Forlì si è discusso anche “delle risorse per la migrazione e dell’approccio italiano di lavorare sulla dimensione esterna piuttosto che pensare di risolvere il problema quando arriva in Europa. È una delle questioni sulle quali io e von der Leyen abbiamo molto lavorato insieme in questi mesi e la voglio ringraziare per partecipare il prossimo 28 gennaio alla conferenza Italia-Africa di Roma che vedrà la partecipazione di diversi capi di Stato e di governo africani per continuare a parlare dell’approccio europeo, dell’approccio italiano con il Piano Mattei, confrontandoci con questi Paesi con un approccio nuovo, non predatorio, da pari a pari”. (askanews)