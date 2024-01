Primarie Usa, Trump strafavorito nei sondaggi

Parte la corsa alla Casa Bianca e i riflettori della politica americana si accendono sul piccolo Iowa con i suoi caucus repubblicani, tradizionali riunioni elettorali per la scelta del candidato per la nomination presidenziale. L’ultimo sondaggio sorride ancora a Donald Trump, strafavorito con il 48%, seguito da Nikky Haley con il 20%, che nelle intenzioni di voto ha staccato di quattro punti il governatore della Florida, Ron DeSantis.

I risultati dell’Iowa, insieme a quelli delle primarie del 23 gennaio in New Hampshire, potranno indicare se veramente la nuova candidatura di Trump alla Casa Bianca è scontata, come le percentuali bulgare dei sondaggi sembrano suggerire, oppure potrebbe emergere a sorpresa un’alternativa.

L’attenzione al momento sono rivolte sull’ex ambasciatrice all’Onu di Trump, Haley, che nelle ultime settimane ha registrato un grande balzo nei sondaggi. Ed è soprattutto in New Hampshire che la repubblicana ha possibilità di ottenere un buon risultato, con un sondaggio della Cnn che alcuni giorni fa la dava ad appena 7 punti da Trump, con il 32% contro il 39% dell’ex presidente. ADNKRONOS

I sostenitori di Trump sono in fila sotto la neve gelata a Indianola, nello Iowa, per vedere la sua manifestazione. Attualmente fuori ci sono -17 gradi (meno 17, no, non è un errore di battitura), eppure la gente è ancora disposta ad aspettare in fila per ore per vederlo!

Lo staff di Trump si prende cura delle persone che soffrono il freddo posizionando autobus riscaldanti all’esterno per chiunque abbia bisogno di scaldarsi.

