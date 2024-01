Firenze, 3 minori rapinati: arrestato algerino

FIRENZE, 14 GEN – Tre minori, tra i 14 ed i 16 anni, sono stati rapinati nella serata di ieri a Firenze, intorno alle 22, alla fermata della tramvia di Porta al Prato: arrestato un 33enne mentre un altro uomo e’ scappato. Sul posto e’ intervenuta la polizia. Secondo quanto riferito dagli investigatori i due uomini, stranieri, si sarebbero avvicinati ai tre ragazzi e, sotto la presunta minaccia di un coltello, avrebbero intimato loro di consegnare telefoni cellulari, cuffiette e portafogli.

Uno dei ragazzi per evitare la rapina avrebbe tentato di scappare urtando però contro un’auto in transito sui Viali: il rapinatore che lo inseguiva a quel punto e’ scappato. L’adolescente ha riportato qualche contusione alla gamba, per lui una prognosi di cinque giorni.

L’altro rapinatore, nel contempo, si sarebbe fatto consegnare dagli altri due ragazzi i cellulari, le cuffiette e i portafogli. Inseguito dalla volante è stato fermato nel Parco delle Cascine con addosso parte della refurtiva. Non aveva con se i cellulari di cui, sempre secondo gli investigatori, si sarebbe disfatto durante la fuga. L’uomo, algerino, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato arrestato. (ANSA)