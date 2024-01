Roma, 14enne romeno ucciso a colpi d’arma da fuoco

Omicidio nel parcheggio della metro C a Pantano, nel comune di Monte Compatri, al confine con il territorio di Roma

Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco che l’hanno raggiunto all’addome e alla gamba. I fatti alle 3 di notte. La vittima è di nazionalità romena, I.A. le sue iniziali.

A dare l’allarme è stato un passante che ha segnalato al numero unico per le emergenze la presenza di un giovane svenuto a terra. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, oltre al pubblico ministero della procura di Velletri. Per il minore però ogni tentativo di soccorso è risultato vano: la vittima è deceduta nonostante i disperati tentativi di rianimazione. Ora si indaga per far luce sull’accaduto.

L’ipotesi di una lite

Cosa è successo a Monte Compatri è ancora tutto da appurare. Al momento però l’ipotesi su cui indagano i carabinieri è quella di una lite tra gruppi rivali. Uno scontro che avrebbe avuto il suo epilogo finale nel parcheggio della terza linea della metropolitana di Roma, ma che – secondo quanto apprende RomaToday – potrebbe essere iniziato nel pomeriggio in uno dei comuni della provincia, non lontani dal luogo dell’omicidio.

