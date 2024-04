Castelnuovo, straniero muore accoltellato dopo una lite

Al vaglio la posizione di alcuni fermati che risultano essere coinvolti nel fatto, sarebbero due connazionali della vittima

27 aprle 2024 – Intorno alle 13.30 di ieri un uomo è stato accoltellato a pochi passi dal centro a Castelnuovo Rangone, precisamente all’incrocio tra via Montanara e via Casette Zanasi. La vittima è il 37enne Jaouad Dejli, un uomo di origini nordafricane, con moglie italiana e tre figli. Jaouad sarebbe stato colpito a seguito di una lite che sarebbe iniziata in un edificio per poi culminare in strada con il ferimento.

Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per prestare soccorso alla vittima. L’uomo, sulla trentina, ha riportato una lesione molto profonda e a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita: è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale di Baggiovara.

Sul posto si sono anche portati i Carabinieri per tutti gli accertamenti e per ricostruire quanto accaduto, per poi mettersi sulle tracce dell’aggressore. Al momento i carabinieri stanno valutando la posizione di alcune persone, fermate, e che risultano essere coinvolte nel fatto, sarebbero due connazionali coetanei della vittima. Sembrerebbe che a chiamare i soccorsi e far scattare l’allarme sia stato il fratello di uno degli aggressori.

www.modenatoday.it