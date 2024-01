Polonia, migliaia in piazza contro il governo europeista

Migliaia di manifestanti sono scesi per le strade di Varsavia la sera dell’11 gennaio per protestare contro le riforme, in particolare nei media pubblici, decise dalla nuova amministrazione al potere filo-europea. La coalizione guidata dall’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha spodestato il partito populista di destra Diritto e Giustizia (PiS) nelle elezioni di ottobre e a dicembre le nuove autorita’ hanno licenziato la direzione di tutte le emittenti pubbliche, che secondo loro avevano trasmesso la propaganda del precedente governo populista e nazionalista.

Al centro delle proteste anche l’arresto dell’ex ministro dell’Interno, Mariusz Kaminski, avvenuto all’interno del palazzo presidenziale di Andrzej Duda, suo alleato politico. Kaminski e’ stato condannato a due anni di carcere per abuso di potere in una vicenda che risale al 2007. ANSA