Cinema, Gualtieri a Los Angeles per il Golden Globes

ROMA, 12 GEN – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato alla cerimonia dei Golden Globes a Los Angeles per costruire rapporti tra la Capitale e gli Usa nel campo del cinema e dello spettacolo. Il primo cittadino è stato ospite di The Hollywood Reporter Roma e del gruppo Pmc, guidato dall’editore Jay Penske. Penske, che qualche mese fa era a Roma per visitare la redazione della testata, era stato in quell’occasione ricevuto in Campidoglio.

Da lì, insieme all’editore italiano Gian Marco Sandri, è nata l’idea di creare “un ponte tra Roma e Los Angeles” pensando, in prospettiva, a collaborazioni e sinergie. Gualtieri dunque è stato tra i partecipanti alla kermesse dei Golden Globes al Beverly Hilton di Los Angeles: nelle immagini pubblicate da The Hollywood Reporter si vede il sindaco, tra gli altri, con il protagonista di ‘Mad Men’ Jon Hamm, con l”Hulk’ degli Avengers Mark Ruffalo, con Maryl Streep e con Willem Dafoe, che abita a Roma da molti anni, mentre sui social è circolato un video che lo mostra scambiare qualche parola con la diva del pop Dua Lipa. (ANSA)