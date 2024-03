“Buon Ramadan a tutte le persone di religione islamica di Roma e del mondo per questo momento importante di preghiera e digiuno. Che sia un mese di pace e serenità per tutti. Ramadan Mubarak”

Lo scrive su X Roberto Gualtieri (Pd) sindaco di Roma.

Cosa non si fa per assicurarsi i futuri elettori!! Non ho mai sentito gli auguri di buona quaresima o di una santa Pasqua rivolti ai cristiani o di Pesach per gli ebrei! Vomitevole!!!

— cyrano (@Adfusai) March 11, 2024