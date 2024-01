Zelensky: “Sono sicuro che la Russia si ritirerà”

“Sono sicuro che la Russia si ritirerà. Ora non possiamo sapere il giorno stesso in cui questo accadrà, non possiamo elencare ogni dettaglio di come accadrà Ma sappiamo che accadrà”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky da Vilnius, da dove ha iniziato un tour dei principali alleati di Kiev nei Paesi baltici. (askanews)

Durante la sua visita a Vilnius Zelensky ha ribadito che le “esitazioni” dell’Occidente sulla fornitura di aiuti a Kiev incoraggiano il presidente russo, Vladimir Putin, il cui obiettivo è “occupare” l’intero territorio dell’Ucraina. “Dobbiamo prestare attenzione alla retorica di Putin. Non si fermerà. Vuole occuparci completamente”, ha detto Zelensky, aggiungendo che “a volte le esitazioni dei partner riguardo all’assistenza finanziaria e militare all’Ucraina non fanno altro che aumentare l’audacia e la forza della Russia”. (adnkronos)