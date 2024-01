Urso, a breve decreto da 13 miliardi per la ‘Transizione 5.0’

ROMA, 11 GEN – Tredici miliardi di euro per la transizione digitale ed energetica delle imprese saranno stanziati dal governo con il “Piano Transizione 5.0”, che sarà presentato fra poche settimane con un decreto legge. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time al Senato. (ANSA)

NOTA di ImolaOggi – Esempio di transizione energetica: Monte Aso, Giappone. La bellezza naturale intrinseca delle montagne e delle foreste, nonché degli habitat vegetali e animali che risiedono al loro interno, sono sostituiti da 200.000 orribili pannelli solari, come offerta sacrificale del culto Net Zero agli dei del fantomatico “riscaldamento globale”.

Mount Aso, Japan: The inherent natural beauty of mountains and forests―and the plant and animal habitats that reside within them―are replaced by 200,000 ghastly solar panels, as a sacrificial offering by the Net Zero cult to the "climate change" gods.

