Casa Bianca: ‘Fondi finiti, stop aiuti a Kiev’

I fondi stanziati dal Congresso americano sono finiti, e l’assistenza degli Stati Uniti nella guerra contro la Russia “si è interrotta”: le parole del portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby giungono come una tegola sulle speranze di Kiev, che vede assottigliarsi sempre di più il tempo per assicurare al Paese invaso nuove forniture militari da parte dei partner occidentali.

E mentre a Washington continuano i negoziati tra democratici e repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti – che potrebbe essere legato a nuove misure di sicurezza al confine col Messico contro la crisi migratoria – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha concluso proprio con un appello a nuovi e più forti sostegni militari la missione nei Paesi baltici, i più convinti nell’ambito dell’Unione europea dell’esigenza, e della possibilità, di puntare a una vittoria ucraina sul campo. ANSA