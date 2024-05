Gas russo, forniture a Paesi UE +38%

GAS RUSSO ALL’EUROPA – Secondo i dati della rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, le forniture di gas russo ai paesi dell’UE attraverso il Turkish Stream sono aumentate nel periodo gennaio-aprile 2024 del 38% su base annua. Attraverso questa via in soli quattro mesi sono stati forniti all’UE 5,11 miliardi di metri cubi di gas, il livello medio giornaliero di pompaggio per questo periodo è stato di 42,2 milioni di metri cubi.

