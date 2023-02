Ucraina, dirigenza Agenzia dogane azzerata per corruzione

In Ucraina le autorità hanno licenziato “l’intera dirigenza dell’agenzia delle dogane” effettuando “perquisizioni nel servizio fiscale statale”, anche in vista dei colloqui sulle riforme tra Kiev e l’Unione Europea di venerdì.

La responsabile ad interim del servizio fiscale di Kiev, Oksana Datiy, è sospettata di operazioni illegali per un valore di oltre 15 miliardi di grivnie (oltre 375 milioni di euro). La circostanza emerge da dichiarazioni del leader della maggioranza parlamentare, David Arakhamia, e notizie dei media nazionali.