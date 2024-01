Bus di linea sfonda guard-rail a Grandate, ipotesi: malore o guasto tecnico

Un bus del trasporto pubblico di Como, della linea 1 è uscito di strada ieri sera nella rotonda dell’alambicco, vicino Grandate, a ridosso dell’autostrada. Nessuna persona è rimasta coinvolta, né altre auto. Invece di girare attorno la rotonda il mezzo il pullman vi è passato attraverso, sfondando un primo guard rail e andandosi a schiantare su quello dalla parte opposta. A bordo in quel momento vi erano alcuni passeggeri. Indagini sono in corso per capire cosa sia successo, un malore dell’autista o un guasto al mezzo. www.rainews.it/tgr/lombardia