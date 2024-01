E’ una tragica perdita quando un uomo giovane e sano muore improvvisamente. Il tenente colonnello Jered Little, “comandante delle attività di sanità pubblica alle Hawaii”, si è speso con orgoglio per incoraggiare l’adozione del vaccino COVID.

Arlington (Virginia) piange la perdita improvvisa di uno dei suoi cittadini, il tenente e ufficiale dell’esercito Jered Little, scomparso inaspettatamente giovedì 30 novembre 2023, all’età di 39 anni. La causa esatta della sua morte non è stata rivelata, ma si ritiene che abbia subito un infarto o un ictus.

Jered Little era un ufficiale eccezionale noto per la sua leadership, dedizione e impegno al servizio. La sua carriera militare è stata caratterizzata da acume strategico e un incrollabile senso del dovere. Al di là della sua vita militare, Jered era un membro rispettato della comunità di Arlington, spesso faceva volontariato nelle scuole locali e faceva da mentore ai giovani. https://granitegrok.com

Jab Poster Boy for the military passes away Nov 29 at age 39 pic.twitter.com/OxIA9pl6Ct

— Bama_Jeans (@bamajayt) December 12, 2023