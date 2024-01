È possibile assicurarsi contro il rischio della Grande Stangata? NO

La questione è importante e riguarda – oltre ai privati – anche tutti gli investitori istituzionali in titoli: fondi pensione, banche, assicurazioni, enti locali, etc.

(centralerischibanche.blogspot.com) – Domanda: A proposito della questione della regolamentazione che prevede – in caso di default del custode dei titoli – il sequestro dei titoli del custode fallito anche se i titoli sono intestati a terzi, mi domando: è possibile assicurarsi contro questo rischio oppure la stessa assicurazione sarebbe un derivato che finirebbe comunque nel monte titoli di nuovo possibile oggetto di sequestro?

Claude-instant (da Poe.com)

È una questione complessa con possibili rischi e incertezze. Alcune considerazioni:

– Teoricamente sarebbe possibile stipulare una polizza assicurativa che indennizzi in caso di sequestro dei titoli da parte delle autorità in occasione del fallimento del custode.

– Tuttavia, l’assicurazione stessa diventerebbe credito nei confronti del custode e potrebbe quindi essere oggetto di bail-in nell’ambito della procedura concorsuale.

– Inoltre, non è detto che in una situazione di grave crisi sistemica l’assicurazione riesca a onorare tutte le richieste di risarcimento.

Un’alternativa potrebbe essere detenere i titoli in custodia disgiunta presso più intermediari, per contenere l’esposizione a ogni singolo operatore. Resta comunque il rischio regolamentare di non vedersi riconosciuta la piena proprietà dei titoli in caso di risoluzione dell’intermediario.

In definitiva non esistono soluzioni prive di rischi. Il quadro normativo è complesso e andrebbe valutato caso per caso.

La Grande Stangata su Amazon (“non possederete nulla…”)

La grande stangata. PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’economista Marco Saba