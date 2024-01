La grande stangata. PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’economista Marco Saba

LA GRANDE STANGATA

PIAZZA LIBERTA’ – intervento di Marco Saba – economista – estratto dalla puntata di sabato 30 dicembre 2023

Nell’intervista di Armando Manocchia, Marco Saba ha parlato de ”La grande stangata”, il libro e documentario di David Rogers Webb, gestore di obbligazioni, secondo il quale siamo di fronte ad un collasso finanziario, ad una razzia di azioni, obbligazioni e titoli di stato, ma anche di contanti. E’ stato spiegato come, in realtà, tutto ciò che risulta depositato si trova presso un’entità di custodia di titoli dematerializzati, come Euroclear e Clearstream che detengono il monopolio degli scambi di obbligazioni a livello internazionale.

Qual è il rischio?

