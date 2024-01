Zelensky a Meloni: “Grato all’Italia per aver difeso la libertà”

“Congratulazioni a Giorgia Meloni per l’Italia che assumerà la presidenza del G7. Sono grato ai nostri partner italiani per aver difeso la libertà e la vita umana, nonché per aver preservato la stabilità globale e un ordine internazionale basato su regole”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aggiunge: “Auguro alla Presidenza italiana del G7 ogni successo nel realizzare le sue priorità e sono ansioso di continuare la proficua cooperazione tra l’Ucraina e il G7 nell’affrontare le sfide globali comuni”.

Putin: attacchi più intensi sull’Ucraina, li spazziamo via

Vladimir Putin ha visitato l’ospedale militare Vishnevskij e, rivolgendosi ai militari, ha osservato che la situazione sul campo di battaglia, in Ucraina, sta cambiando, gli attacchi si intensificano, il nemico viene spazzato via. “L’Ucraina sta finendo le attrezzature militari e noi ne aumenteremo la produzione”, ha aggiunto. A riferirlo è Ria Novosti.

tgcom24.mediaset.it