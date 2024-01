Medioriente, Casa Bianca: ‘non cerchiamo allargamento del conflitto’

Intervenendo dopo l’affondamento delle imbarcazioni degli Houthi nel Mar Rosso, la Casa Bianca ha precisato che gli Stati Uniti non sono alla ricerca di un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Gli elicotteri Usa hanno affondato le barche uccidendo gli equipaggi formati dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran e alleati di Hamas, rispondendo a un attacco e dopo che gli Houthi hanno preso di mira le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso.

Finora gli Stati Uniti avevano evitato di colpire direttamente il gruppo all’interno dello Yemen, per evitare un’ulteriore escalation della crisi, ma il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha dichiarato ad ABC News che gli Stati Uniti continueranno ad agire per autodifesa. “Non cerchiamo un conflitto più ampio nella regione e non cerchiamo un conflitto con gli Houthi. La cosa migliore sarebbe che gli Houthi fermassero questi attacchi, come abbiamo chiarito più e più volte”, ha detto Kirby. www.rainews.it/maratona/2023/12